أنباء عن استهداف الحوثيين مطار جازان السعودي

وأضاف في تغريدة نقلاً عن مصدر بسلاح الجو المسير أن الهجمات الجوية على المطار «استهدفت مرابض ومحطات الطائرات دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن»، حسب وكالة «رويترز». ولم يصدر بعد تأكيد من السعودية فيما يتعلق بالهجمات.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من تعرض سفن قبالة سواحل الإمارات لهجمات في 12 مايو، وضربات نفذها الحوثيون بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية في 14 مايو.

في المقابل، أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب أن إيران مسؤولة عن الاعتداءات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة في منطقة الخليج، ودعا إلى «رد عسكري ساحق» في حال تعرضت المصالح الأميركية للخطر.