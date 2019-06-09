أنباء عن استهداف الحوثيين مطار جازان السعودي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 08:18 صباحا
مطار الملك عبدالعزيز في جازان. (الإنترنت)

ذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين، اليوم الأحد، أن الحركة شنت عدة هجمات بطائرات مسيرة على مطار جازان السعودي قرب الحدود مع اليمن.

وأضاف في تغريدة نقلاً عن مصدر بسلاح الجو المسير أن الهجمات الجوية على المطار «استهدفت مرابض ومحطات الطائرات دون طيار المشاركة في العدوان على اليمن»، حسب وكالة «رويترز». ولم يصدر بعد تأكيد من السعودية فيما يتعلق بالهجمات.

يأتي ذلك بعد نحو شهر من تعرض سفن قبالة سواحل الإمارات لهجمات في 12 مايو، وضربات نفذها الحوثيون بطائرات مسيرة على منشآت نفطية سعودية في 14 مايو.

في المقابل، أعلن السيناتور الأميركي ليندسي غراهام المقرب من الرئيس دونالد ترامب أن إيران مسؤولة عن الاعتداءات التي حصلت خلال الفترة الأخيرة في منطقة الخليج، ودعا إلى «رد عسكري ساحق» في حال تعرضت المصالح الأميركية للخطر.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
ناسا تفتح محطة الفضاء الدولية أمام السياح في 2020
دولى
النتائج الأوّلية للتحقيق المتعلّق بتخريب السُفن في الخليج تؤكد تورط دولة في ...
عربى
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
«فيفا» يحسم موقف قطر من تنظيم مونديال الأندية
رياضة محلية
فلكيًا.. الأربعاء أول أيام عيد الفطر في ليبيا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تعلن نتيجة تحقيقاتها حول السفينة الإيرانية الموقوفة بمصراتة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قرار صادم.. «فيسبوك» محظور على أجهزة «هواوي»