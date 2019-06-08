الجيش الجزائري يجدد تمسكه بالدستور ورفضه «مرحلة انتقالية»

محتجون في العاصمة الجزائرية (ا ف ب)

جدد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لإيجاد حل للأزمة السياسية مع استبعاد أي «مرحلة انتقالية»، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية عروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة الجمعة، وفق ما نقلت «فرانس برس».

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وكتبت مجلة «الجيش» الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها ليونيو أن «حل الأزمة يمر حتمًا عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن».

وأضافت: «إن مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة (...) انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها أن تزيد الوضع تعقيدًا وتقطع الطريق نهائيًّا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعًا يصعب التحكم فيه».

وذكَّرت الافتتاحية بعرض الحوار مع «تنازلات متبادلة»، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة، الفريق أحمد قايد صالح باعتباره «المَخرَج الوحيد للأزمة».

وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الخميس، في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من يوليو لعدم وجود مترشحين.

واقترحت أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور، والمرور إلى «مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد».

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وكما كل أسبوع منذ 22 فبراير، خرج الجزائريون في يوم الجمعة السادس عشر للتعبير عن رفضهم عرض الحوار، قبل أن يرحل كل رموز «نظام» عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والاحتجاجات غير المسبوقة، بعد حكم دام عشرين سنة.