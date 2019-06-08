مقتل 4 إرهابيين في مداهمة أمنية بالعريش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 يونيو 2019, 01:18 مساء
عناصر من رجال الشرطة المصرية في سيناء (أرشيفية: رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل أربعة عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت الوزارة، في بيان على حسابها الرسمي بـ«فيسبوك» اليوم السبت، أنه «استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية جنوب العريش فجر الأربعاء الماضي، رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية اتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائنة بمنطقة أبوعيطة بالعريش مأوى لهم، حيث تمت مداهمة العقار، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع 4 عناصر إرهابية».

وأضافت الوزارة أنه جرى العثور حوزة العناصر الأربعة على ثلاث بنادق آلية وحزام ناسف.

وأعلنت الداخلية المصرية مقتل 5 عناصر إرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، في هجوم على كمين أمني جنوب العريش فجر الأربعاء، حسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أ ش أ».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، «إن عددًا من العناصر الإرهابية استهدفت كمينًا أمنيًّا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران».

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