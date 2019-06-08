الأمن السوداني يوقف اثنين من قادة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي (الثاني من اليمين) أثناء لقائه ممثلين من تحالف الحرية والتغيير في السفارة الإثيوبية (ا ف ب)

أوقفت قوات الأمن السودانية اثنين من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهما رئيس الوزراء الإثيوبي خلال زيارته الخرطوم، في محاولة للتوسط بين طرفي النزاع في السودان، حسبما أعلن مساعدون لهما السبت ونقلت «فرانس برس».

والتقى آبي أحمد الجمعة قادة الجيش والمحتجين في محاولة لإحياء المباحثات بين الطرفين بعد مقتل العشرات من المتظاهرين في حملة قمع دموية في العاصمة هذا الأسبوع.

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والتقى آبي وفدًا يمثل المعارضة ضم المعارضين محمد عصمت وإسماعيل جلاب القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. وقال مساعدوهما، لـ«فرانس برس»، إنّ قوات الأمن السودانية أوقفتهما لاحقًا من دون أن تضيف أي تفاصيل.

وصرّح مساعد لعصمت، لـ«فرانس برس»: «عندما خرجنا من مبنى سفارة إثيوبيا (الجمعة بعد لقاء آبي) أوقفت سيارة فيها مسلحون محمد عصمت وأخذته إلى جهة لا نعلمها وبدون أن يقدموا أي تفاصيل».

واعتقل جلاب من منزله صباح السبت. وقال رشيد أنوار من الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال لـ«فرانس برس» إنه عند «الساعة الثالثة من صباح اليوم (السبت) حضر إلى إقامتنا سيارة فيها مسلحون وأخذوا إسماعيل جلاب إلى جهة غير معلومة».

وعصمت وجلاب من قيادات تحالف الحرية والتغيير الذي يضم أحزابًا معارضة ومجموعات متمردة مع قادة الاحتجاجات التي تهزّ السودان منذ ديسمبر الماضي.

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وأوضح المصدر نفسه أن مبارك اردول الناطق باسم الحركة، الفرع الشمالي من حركة تمرد جنوبية سابقة، أيضًا اقتيد إلى «جهة غير معلومة».

وكانت قوات الأمن «أوقفت» الأربعاء نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال من منزله في الخرطوم ياسر عرمان الذي كان قد عاد إلى العاصمة السودانية من منفاه أواخر الشهر الماضي. ودان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توقيف عرمان.