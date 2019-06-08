الإمارات تؤيد التحقيق في «مذبحة السودان»

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش. (أرشيفية : أ ف ب)

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الجمعة، إن بلاده تشعر بقلق إزاء «المذبحة» في السودان، وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق.

ويتعرض القادة العسكريون في السودان لضغوط بعد أسوأ أعمال عنف منذ إطاحة عمر البشير في أبريل الماضي.

وقال قرقاش، في «مؤتمر جلوبسيك الأمني»، «نشعر بقلق إزاء المذبحة التي شهدناها. ندعم الدعوات لإجراء تحقيق مناسب»، بحسب وكالة «رويترز»، مضيفًا: «نعتقد أن السودان لديه قضايا معقدة. نقر بأنه بعد حكم البشير الذي استمر 30 عامًا لن تكون لديكم معارضة موحدة، الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا»، بحسب وكالة «رويترز».

وتقول المعارضة إن 113 شخصًا قُـتلوا خلال اجتياح مخيم اعتصام يوم الإثنين الماضي، وفي حملة أوسع أعقبت ذلك، فيما تقول الحكومة إن عدد القتلى 61، بينهم ثلاثة من قوات الأمن.