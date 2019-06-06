الخارجية البريطانية تستدعي السفير السوداني بلندن وتعرب عن قلقها بشأن أعمال العنف في الخرطوم
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 06:50 مساء
قالت ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إن الوزراة استدعت السفير السوداني في لندن للتعبير عن القلق بشأن أعمال العنف في الخرطوم بعد أن فضت قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة السودانية هذا الأسبوع مما أسفر عن مقتل العشرات.
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