رئيس وزراء إثيوبيا يزور السودان للوساطة بين «العسكري» والمعارضة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 02:07 مساء
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم إن رئيس الوزراء أبي أحمد سيزور العاصمة السودانية للوساطة بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة بشأن الانتقال نحو الديمقراطية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن «أبي سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وشخصيات من حركة إعلان قوى الحرية والتغيير المعارضة خلال الزيارة التي تستمر يومًا واحدًا».

وأعلنت وزارة الصحة السودانية في وقت سابق اليوم الخميس أن عدد قتلى عملية فضَّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الاثنين لم يتجاوز 46 شخصاً، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

اقرأ أيضا: وزارة الصحة السودانية: عدد قتلى فضّ الاعتصام لم يتجاوز 46 شخصًا

وأقدمت قوات الدعم السريع، الاثنين على فضِّ اعتصام الآلاف من السودانيين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة والذي كان قائمًا منذ السادس من أبريل الماضي. واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام.

وبدأ الاعتصام للمطالبة بتنحي الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل. لكن الاحتجاج تواصل مع تولّي المجلس العسكري للسلطة، للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين.

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