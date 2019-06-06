وزارة الصحة السودانية: عدد قتلى فضّ الاعتصام لم يتجاوز 46 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الخميس أن عدد قتلى عملية فضَّ الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الاثنين لم يتجاوز 46 شخصاً، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في تحالف «إعلان قوى الحرية والتغيير» الذي يقود التظاهرات منذ ديسمبر، أعلنت الأربعاء أن العدد بلغ 108 قتلى.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا) «نفى الدكتور سليمان عبد الجبار، وكيل وزارة الصحة، في تعميم صحفي ما أوردته بعض وسائل الاعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة قد بلغ مائة شخص، مؤكدًا أن العدد لم يتجاوز الـ46».

وأقدمت القوات السودانية، لا سيّما قوات الدعم السريع، الاثنين على فضِّ اعتصام الآلاف من السودانيين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة والذي كان قائمًا منذ السادس من أبريل الماضي. واتهم المحتجون المجلس العسكري باستخدام "القوة" لفض الاعتصام.

وبدأ الاعتصام للمطالبة بتنحي الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل. لكن الاحتجاج تواصل مع تولّي المجلس العسكري للسلطة، للمطالبة بنقل السلطة الى المدنيين.