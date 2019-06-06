مجلس الأمن يتلقى نتائج التحقيقات في تخريب سفن بالخليج اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 08:32 صباحا
ناقلة النفط السعودية أمجاد في صور التقطت لها قبالة الفجيرة في 13 مايو 2019. (أرشيفية: فرانس برس)

تُقدّم الإمارات والسعودية والنرويج، اليوم الخميس، لأعضاء مجلس الأمن الدولي نتائج تحقيق مشترك حول عمليّات تخريب تعرّضت لها سفن في 12 مايو في الخليج، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ومن المقرّر عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، لتقديم نتائج التحقيق الذي أجرته الدول الثلاث، وفقًا لما نقلته وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسيّين لم تسمهم.

وتعرّضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في «عمليات تخريبية» قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز الشهر الماضي، بحسب أبوظبي.

ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران الولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأميركية على طهران.

وفي الحادي والعشرين من مايو، أعلن وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو أنّ احتمال أن تكون طهران مسؤولة عن العمليّات التخريبيّة التي استهدفت ناقلات النفط قبالة الإمارات هو أمر «ممكن جدًا». وكانت إيران رفضت أيّ اتّهام لها بالتورّط في الأعمال التخريبيّة التي طاولت السفن الأربع.

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