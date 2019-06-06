الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة تتهدد الصومال

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 يونيو 2019, 01:36 صباحا
مسنة أنهكها الجوع تفترش الأرض قرب ايبتها في مخيم للنازحين ببلدة بيدوة في جنوب غرب الصومال, 15 مارس 2017 (أ ف ب)

حذّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لووكوك الأربعاء، من أنّ الصومال يواجه مجاعة بسبب إحدى أسوأ موجات الجفاف التي تشهدها البلاد منذ عقود، قائلا «توقعنا أن يكون موسم أمطار عاديًا في الصومال هو حاليًا أحد المواسم الأكثر جفافا منذ أكثر من 35 عاما»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقدّمت الأمم المتحدة 45 مليون دولار، من صندوق الطوارئ لتعويض نقص الغذاء والمياه والإمدادات الإنسانية للصومال ومناطق من إثيوبيا وكينيا، وسيتم تخصيص 30 مليون دولار من المبلغ لمساعدة الصومال حيث تفيد التقديرات بأن مليوني ومئتي ألف شخص سيواجهون مجاعة بحلول سبتمبر الماضي، بزيادة 40% عما حدث في يناير الماضي.

كذلك يُتوقّع أن يواجه 3,2 ملايين شخص في الصومال صعوبات في تلبية احتياجاتهم الغذائية في الفترة نفسها.

وقال «لووكوك» في بيان، إن الجفاف في الصومال ازداد بوتيرة أسرع من السابق في العقد الأخير.

يأتي الشح في موسم الأمطار بين أبريل ويونيو 2019 في أعقاب منسوب أمطار أدنى من المعدل بين أكتوبر وديسمبر 2018.

وأوضح «لووكوك» أن «جماعات ضعيفة أصلا بسبب مواسم الجفاف السابقة، تواجه مجددا مجاعة وشحّا في المياه، وهي عرضة لخطر أمراض معدية مميتة»، مضيفا «وكالات الإغاثة في الصومال تعمل فوق طاقتها وتعاني نقصا حادا في التمويل».

وطلبت الأمم المتحدة تمويلا بـ1,09 مليار دولار هذا العام لبرنامجها للإغاثة الإنسانية في الصومال، لكن 22% فقط من هذا المبلغ قد تأمن.

وتعرّض الصومال لمجاعتين كبريين في عامي 1992 و2011 جراء الجفاف والنزاع الذي تشهده البلاد.

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