الأمم المتحدة تعلن سحب بعض موظفيها من السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يونيو 2019, 10:06 مساء

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانكو، اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية بصدد سحب بعض موظفيها بصورة مؤقتة من السودان، بعدما ارتفع عدد القتلى في حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين إلى أكثر من 100.

وأوضحت «كانكو»، «نقوم مؤقتًا بنقل موظفي الأمم المتحدة غير الأساسيين، بينما تستمر جميع عمليات الأمم المتحدة في السودان».

وأعلنت لجنة الأطباء المقربة من المتظاهرين اليوم الأربعاء عن مقتل 101 شخص على الأقل منذ الإثنين في حملة القمع، بينهم 40 عثر على جثثهم في مياه نهر النيل، مشيرة إلى سقوط 326 جريحا أيضا جراء أعمال القمع.

السودان بعد فض الاعتصام.. المحتجون يرفضون عرض المجلس العسكري للتفاوض

وأطاح المجلس العسكري في أبريل الماضي بالرئيس عمر البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات، وكان المجلس وافق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات لتسليم السلطة إلى المدنيّين، لكنّ رئيس المجلس الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان، أعلن فجر أمس الثلاثاء، التخلّي عن هذه الخطّة ودعا لإجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي، غير أنه عاد وأبدى اليوم الأربعاء انفتاحه على مفاوضات لا قيد فيها حول مستقبل البلاد، وهو عرض سارع قادة التظاهرات إلى رفضه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هولندا تضرب موعدًا مع البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد إقصاء إنجلترا
رياضة عالمية
شركة الكهرباء: لا يمكن إعادة التيار إلى غات في الوقت الحالي بسبب ارتفاع منسوب ...
ليبيا
السجن لـ«أكبر سفاحي ما بعد الحرب العالمية»
منوعات
السطو على سيارة إسعاف متجهه إلى غات
ليبيا
مطار معيتيقة: قصف المطار «بعيد عن المهبط»
ليبيا
ثلاثية رونالدو تقود البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
رياضة عالمية
إضافة 1102 برميل نفط يومياً للإنتاج الليبي بعد اختبار بئر تطويرية في حقل ...
ليبيا
ترامب وميركل يناقشان «الصراع الليبي» خلال لقائهما في بورتسموث
ليبيا
مؤسس «أمازون» يشتري 3 شقق في نيويورك.. كم سعرها؟
منوعات
سفير الولايات المتحدة يكرم الفائز بمسابقة «OurLibya»
ثقافة وفن
عميد غات: السيول في تزايد ونطالب بلديات الجنوب بالمساعدة في الأزمة
ليبيا
الحاجة فاطمة والحاج محمد يتذكران العيد في أجدابيا أيام زمان
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تزايد سقوط المسنين.. مخاطر وحلول