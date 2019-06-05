الأمم المتحدة تعلن سحب بعض موظفيها من السودان

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إري كانكو، اليوم الأربعاء، إن المنظمة الدولية بصدد سحب بعض موظفيها بصورة مؤقتة من السودان، بعدما ارتفع عدد القتلى في حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين إلى أكثر من 100.

وأوضحت «كانكو»، «نقوم مؤقتًا بنقل موظفي الأمم المتحدة غير الأساسيين، بينما تستمر جميع عمليات الأمم المتحدة في السودان».

وأعلنت لجنة الأطباء المقربة من المتظاهرين اليوم الأربعاء عن مقتل 101 شخص على الأقل منذ الإثنين في حملة القمع، بينهم 40 عثر على جثثهم في مياه نهر النيل، مشيرة إلى سقوط 326 جريحا أيضا جراء أعمال القمع.

السودان بعد فض الاعتصام.. المحتجون يرفضون عرض المجلس العسكري للتفاوض

وأطاح المجلس العسكري في أبريل الماضي بالرئيس عمر البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات، وكان المجلس وافق على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات لتسليم السلطة إلى المدنيّين، لكنّ رئيس المجلس الفريق أوّل ركن عبد الفتّاح البرهان، أعلن فجر أمس الثلاثاء، التخلّي عن هذه الخطّة ودعا لإجراء انتخابات بإشراف إقليمي ودولي، غير أنه عاد وأبدى اليوم الأربعاء انفتاحه على مفاوضات لا قيد فيها حول مستقبل البلاد، وهو عرض سارع قادة التظاهرات إلى رفضه.