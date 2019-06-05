السعودية تدعو لاستئناف الحوار بين القوى السودانية

أعلنت السعودية أنها «تتابع ببالغ القلق الوضع في السودان، مؤكدة أهمية «استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة»، حسب ما جاء في بيان رسمي نشر الأربعاء.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن «المملكة تؤكد على أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني الشقيق».

اقرأ أيضًا.. لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة فض اعتصام الخرطوم إلى 60 قتيلاً

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء إن «المجلس ما زال منفتحًا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن». وأدلى البرهان بهذا التصريح في رسالة عبر التلفزيون السوداني بمناسبة عيد الفطر بعد يوم من إعلانه أن المجلس ألغى كل الاتفاقات مع تحالف المعارضة وسيجري بدلًا من ذلك الانتخابات خلال تسعة أشهر.

قُتل 60 شخصًا منذ الاثنين إثر فضِّ اعتصام المحتجين السودانيين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الأربعاء.