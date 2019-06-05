بشار الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في دمشق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 يونيو 2019, 02:01 مساء
بشار الأسد يؤدي صلاة العيد في مسجد بدمشق في 5 يونيو 2019. (فرانس برس)

أدى الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء، صلاة عيد الفطر في مسجد بدمشق كما أفادت الرئاسة السورية.

وتوجه الرئيس إلى غرب العاصمة إلى جامع حافظ الأسد، الذي يحمل اسم الرئيس السوري الراحل، بحسب صورة نشرتها الحسابات الرسمية للرئاسة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأدى الصلاة الى جانب مسؤولين دينيين كبار وخصوصًا مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون. وأظهرت صور أخرى الرئيس السوري محاطًا بعشرات المصلين لتهنئته بمناسبة عيد الفطر.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا، لا يظهر الرئيس السوري علنًا إلا بشكل محدود كما أنه من النادر أن يغادر دمشق.

وفي السنوات الماضية شكلت الأعياد الدينية مناسبة للرئيس للظهور علنًا، وفي بعض الأحيان خارج العاصمة. ففي يونيو 2018 قام بزيارة مدينة طرطوس الساحلية في غرب البلاد للمشاركة في صلاة العيد.

كما قام بزيارتين رسميتين إلى إيران وروسيا، حليفتي النظام السوري.

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