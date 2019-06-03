روسيا تعيق صدور بيان عن مجلس الأمن يدين الحملة العسكرية شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 09:01 مساء

منعت روسيا الإثنين صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي يدين الحملة العسكرية التي يشنّها النظام السوري في منطقة إدلب، وتخشى الدول الغربية أن تؤدي إلى كارثة إنسانية.

وقالت روسيا إن البيان كان «غير متوازن» لأنه لم يتطرّق إلى بلدتي هجين والباغوز حيث عانى المدنيون جراء المعارك بين قوات مدعومة من الولايات المتحدة وتنظيم «داعش»، وفق «فرانس برس».

وكانت بلجيكا وألمانيا والكويت اقترحت النصَّ بعد اجتماعين طارئين للمجلس على خلفية تصاعد أعمال العنف في المنطقة الخاضعة لسيطرة «المتطرفين». والشهر الماضي منعت روسيا صدور بيان يحذّر بدروه من كارثة إنسانية في حال شنّت قوات النظام هجومًا واسعًا النطاق على منطقة إدلب التي تضم نحو ثلاثة ملايين نسمة. وتحتاج بيانات مجلس الأمن لإجماع كافة دوله الخمس عشرة الأعضاء.

وصعّدت سورية وحليفتها روسيا الغارات والقصف على إدلب منذ أبريل الماضي مما أجبر أكثر من 270 ألف شخص على النزوح. وقال مساعد السفير الروسي ديمتري بوليانسكيي إن موسكو اعترضت على «كل» ما تضمّنه البيان المقترح.

وقال بوليانسكيي إن «المواقف معروفة»، معتبرًا أن «اقتراح وثيقة كتلك هو من باب العلاقات العامة، وليس من أجل إيجاد حل». ويتضمن البيان المقترح تعبيرًا عن «قلق بالغ إزاء تزايد حدة الأعمال العدائية في شمال غرب سورية» بما في ذلك ضد مستشفيات وعيادات ومدارس.

ويحذّر البيان من «كارثة إنسانية محتملة إذا ما أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال غرب سورية». والبيان المقترح يدعو الفرقاء للالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه بين روسيا وتركيا في سبتمبر الماضي. وتؤكد روسيا التزامها بوقف إطلاق النار وتقول إن العمليات العسكرية تستهدف حصرًا «إرهابيين».

وتسيطر هيئة تحرير الشام (الفرع السوري لتنظيم القاعدة) التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية على غالبية مناطق محافظة إدلب. وتخشى الدول الغربية أن يؤدي إطلاق هجوم واسع النطاق على إدلب إلى معركة ستكون الأكثر دموية في النزاع الذي تشهده سورية منذ ثمانية أعوام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة حر خانقة في الهند .. تخطي درجات الحرارة الخمسين درجة مئوية
دولى
احتجاج على إلزام النساء انتعال الكعوب العالية في اليابان
منوعات
صلاح يفتح مزاد بـ200 مليون يورو بين الريال والبايرن ويونايتد
رياضة عالمية
هل يصمد متجر «آب ستور» أمام العاصفة؟
علوم وتكنولوجيا
رابح ماجر يطلق تصريحات غاية في الإثارة تجاه محمد صلاح
رياضة عالمية
شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعها مستثمر أجنبي لتعويضه بـ120 مليون دولار
ليبيا
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث يكشف حقيقة مثيرة عن البدانة وجراحات القلب