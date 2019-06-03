الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية موالية لـ«داعش»

أعلنت المملكة المغربية، الاثنين، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، تنشط بمدينتي الراشيدية وتنغير جنوب شرقي المغرب.

وأوضح بيان للشرطة أنها ألقت، الإثنين، القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» بمدينتي الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد، وفق «فرانس برس».

وأضافت الشرطة أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين، أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة لـ«داعش» ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية. وأكد المصدر أنه تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة المختصة من أجل تعميق البحث واستكمال التحقيقات.