بدء مغادرة 800 امرأة وطفل سوريين من مخيم الهول للنازحين

بدأ 800 إمرأة وطفل بعد ظهر الإثنين بمغادرة مخيم الهول الواقع تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية، والذي يؤوي عشرات آلاف النازحين وبينهم عائلات عناصر في تنظيم الدولة «داعش»، وفق ما أفاد مراسل لـ«فرانس برس» في المكان.

وتعدّ هذه أول مبادرة من نوعها في المخيم، وتمت العملية بالتنسيق بين الإدارة الذاتية الكردية وشيوخ ووجهاء العشائر. ومن المتوقع أن يكون بين هؤلاء أفراد من عائلات لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية وآخرون فروا من المعارك ولا علاقة لهم بالجهاديين، وفق ما كان أعلن مسؤول كردي. ومن المفترض أن يتوجه المغادرون إلى منازلهم في منطقتي الرقة والطبقة في شمال البلاد.