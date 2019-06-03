أكراد سورية يسلمون خمسة أطفال يتامى من عائلات منتمين لداعش للنرويج

أطفال في مخيم الهول للنازحين في محافظة الحسكة في شمال شرق سورية (ا ف ب)

سلمت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سورية، الإثنين، خمسة أطفال يتامى من عائلات تنظيم الدولة «داعش» للنرويج، وفق ما أعلن ناطق باسمها في بيان.

وقال الناطق الرسمي باسم دائرة العلاقات الخارجية، كمال عاكف، في بيان أوردته «فرانس برس» «بناءً على طلب من مملكة النرويج (...) تم اليوم في مقر دائرة العلاقات الخارجية في بلدة عين عيسى (شمال) تسليم خمسة أطفال يتامى نرويجيين من عوائل تنظيم داعش الإرهابي إلى وفد من وزارة الخارجية النرويجية».

وأضاف أن العملية تمت «وفق وثيقة تسليم رسمية وقعها الجانبان، ذلك لإخراج هؤلاء الأطفال من بيئة الشدة والتطرف إلى أجواء صحية يتم فيها إعادة تأهيلهم ودمجهم بمجتمعاتهم الأساسية».

ومن جهتها، اكتفت ناطقة باسم وزارة الخارجية النرويجية بتأكيد حصول لقاء مع الإدارة الكردية في سورية. وقالت إنغريد إيكير لـ«فرانس برس» إنه تم بحث الوضع الإنساني في شمال شرق سورية، مضيفة أن «السلطات النرويجية تحاول منذ فترة طويلة التوصل إلى حل في ما يتعلق بالأطفال اليتامى».

وتؤوي مخيّمات شمال شرق سورية 12 ألف أجنبي، هم أربعة آلاف امرأة وثمانية آلاف طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم وتخضع لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

ويُشكّل هؤلاء عبئًا كبيرًا على الإدارة الذاتية التي تطالب الدول المعنية بتسلّم مواطنيها، وفق ما تقول «فرانس برس». وقد تسلمت دول قليلة عددًا من أفراد عائلات الجهاديين، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، وأخرى بأعداد محدودة مثل السودان وفرنسا والولايات المتحدة.

وجرت آخر عملية تسليم الأسبوع الماضي باستعادة أوزبكستان 148 طفلاً وامرأة من عائلات عناصر التنظيم.

وترفض دول أخرى إعادة مواطنيها مثل فرنسا التي أعلنت أنها ستقوم على الأرجح بإعادة أطفال اليتامى من أبناء الجهاديين الفرنسيين. وكانت استعادت في مارس وللمرة الأولى خمسة أطفال يتامى.

وفضلاً عن المخيمات، يقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف في سجون المقاتلين الأكراد.

ويعرب مراقبون عن خشيتهم من أن تشكّل السجون والمخيمات سببًا لانتعاش التنظيم، التي أعلنت قوات سورية الديمقراطية القضاء على «خلافته» في 23 مارس بسيطرتها على آخر جيب كان يتحصّن فيه مقاتلوه في بلدة الباغوز في شرق البلاد.

ومع تلكؤ الدول المعنية في تسلّم رعاياها الجهاديين، طالب الأكراد بإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمتهم في سورية.

وبالإضافة إلى الأجانب من عائلات التنظيم، تؤوي مخيمات النزوح عشرات آلاف السوريين والعراقيين، وأبرزها مخيم الهول الذي يقيم فيه 74 ألف شخص، بينهم 30 ألف سوري، ويستضيف بشكل خاص عوائل الجهاديين من أجانب وغيرهم.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية الأحد أنّ نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون المخيّم «بكفالة شيوخ ووجهاء العشائر» في المنطقة، وبينهم أفراد من عوائل جهاديين وآخرون مدنيون فروا من المعارك.