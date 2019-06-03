بعد سقوط 13 قتيلاً.. القوات السودانية تفض اعتصام الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 01:41 مساء
متظاهر سوداني (الإنترنت)

قُتل 13 شخصًا إلى الآن وأُصيب المئات بجروح، الإثنين، في عملية فض الاعتصام التي نفذتها القوات السودانية قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب ما أعلن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج.

وقال التحالف في بيان أوردته «فرانس برس»: «نعلن أننا حسب الإحصاءات الأولية، فقدنا 13 شهيدًا برصاص المجلس الانقلابي الغادر ومئات الجرحى والمصابين». كما أعلن «وقف كافة الاتصالات السياسية» والتفاوض مع المجلس العسكري.

كما أكد قادة الاحتجاج أن القوات السودانية تمكنت من فض الاعتصام قرب المقر العام لقيادة القوات المسلحة في الخرطوم، منددين بـ«الجريمة» و«مجزرة».

وقال تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في بيان أوردته «فرانس برس»: «قامت قوات الدعم السريع والجيش بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا الذين لم نستطع حتى الآن إجلاءهم من أرض الاعتصام».

وحمّل البيان المجلس العسكري «المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة».

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