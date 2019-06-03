بومبيو يخشى أن تقابَل خطة السلام الأميركية بتشكيك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 يونيو 2019, 10:50 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (ا ف ب)

يشعر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقلق من احتمال أن تقابَل خطة السلام للشرق الأوسط التي أعدها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتشكيك وتعتبر «غير قابلة للتطبيق»، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأحد.

اقرأ أيضًا: كوشنر يزور الرباط وعمان والقدس لبحث خطة السلام الفلسطينية-الإسرائيلية

وستكشف الجوانب الاقتصادية من هذه الخطة التي تهدف إلى تسوية النزاع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، في مؤتمر ينظم في المنامة في 25 و26 يونيو، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وتكشف تصريحات بومبيو التي أدلى بها في لقاء خاص مع «مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية» ونقلتها جريدة «واشنطن بوست» أولاً، أنه حتى داعمي الخطة الأميركية يتوقعون أن ينظر إلى هذه الخطة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بتشكيك عميق.

ونقلت الجريدة عن تسجيل لحديث بومبيو في هذا الاجتماع أن «الخطة يمكن أن ترفض.. قد يقول البعض في نهاية المطاف إنها لا تتضمن شيئًا جديدًا خاصًا وهذا لا يناسبني وإنها تتضمن أمرين جيدين وتسعة أمور سيئة لذلك لست معنيًا بها».

واعترف بومبيو بأن الخطة تميل لمصلحة إسرائيل، لكنه عبر عن أمله في أن تتم دراستها. وقال «اتفهم لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبه الإسرائيليون وحدهم». وتابع: «أتفهم هذه النظرة لكن آمل أن يتم إفساح المجال للإصغاء».

ورفض الفلسطينيون هذه الخطة التي طال انتظارها وتحدث عنها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، معتبرين أن سياسات ترامب كشفت انحيازه لإسرائيل.

اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة لن تشارك في مؤتمر البحرين لخطة السلام الأميركية

وفي الوقت نفسه، تغير الوضع السياسي في إسرائيل حيث أخفق بنيامين نتانياهو الذي كلف تشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة في تحقيق ذلك. ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة التي تبنت العديد من القرارات التي تؤكد حل الدولتين، أنها لن تشارك في مؤتمر البحرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رابح ماجر يطلق تصريحات غاية في الإثارة تجاه محمد صلاح
رياضة عالمية
شاهد.. كيف أفطر صلاح وسيسوكو وماني عند الدقيقة 41 من نهائي دوري الأبطال؟
رياضة عالمية
ليبيا تكسب قضية تحكيم رفعها مستثمر أجنبي لتعويضه بـ120 مليون دولار
ليبيا
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
«كريزيس غروب» يقدّم رؤيته لحل أزمة حرب العاصمة طرابلس
ليبيا
زيدان يدعو أهل فزان إلى تكوين جسم سياسي اقتصادي اجتماعي
ليبيا
السراج للتلفزيون السويسري: التقسيم خط أحمر ووثوقي بحفتر خطأ كبير
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج جديد لسرطان الثدي يزيد نسبة البقاء على قيد الحياة