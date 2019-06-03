بومبيو يخشى أن تقابَل خطة السلام الأميركية بتشكيك

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (ا ف ب)

يشعر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقلق من احتمال أن تقابَل خطة السلام للشرق الأوسط التي أعدها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتشكيك وتعتبر «غير قابلة للتطبيق»، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية الأحد.

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وستكشف الجوانب الاقتصادية من هذه الخطة التي تهدف إلى تسوية النزاع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، في مؤتمر ينظم في المنامة في 25 و26 يونيو، وفق ما أوردت «فرانس برس».

وتكشف تصريحات بومبيو التي أدلى بها في لقاء خاص مع «مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية» ونقلتها جريدة «واشنطن بوست» أولاً، أنه حتى داعمي الخطة الأميركية يتوقعون أن ينظر إلى هذه الخطة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين بتشكيك عميق.

ونقلت الجريدة عن تسجيل لحديث بومبيو في هذا الاجتماع أن «الخطة يمكن أن ترفض.. قد يقول البعض في نهاية المطاف إنها لا تتضمن شيئًا جديدًا خاصًا وهذا لا يناسبني وإنها تتضمن أمرين جيدين وتسعة أمور سيئة لذلك لست معنيًا بها».

واعترف بومبيو بأن الخطة تميل لمصلحة إسرائيل، لكنه عبر عن أمله في أن تتم دراستها. وقال «اتفهم لماذا يعتبر الناس أنه اتفاق يمكن أن يحبه الإسرائيليون وحدهم». وتابع: «أتفهم هذه النظرة لكن آمل أن يتم إفساح المجال للإصغاء».

ورفض الفلسطينيون هذه الخطة التي طال انتظارها وتحدث عنها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي ومستشاره، معتبرين أن سياسات ترامب كشفت انحيازه لإسرائيل.

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وفي الوقت نفسه، تغير الوضع السياسي في إسرائيل حيث أخفق بنيامين نتانياهو الذي كلف تشكيل حكومة بعد الانتخابات الأخيرة في تحقيق ذلك. ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة التي تبنت العديد من القرارات التي تؤكد حل الدولتين، أنها لن تشارك في مؤتمر البحرين.