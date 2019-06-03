5 قتلى في محاولة القوات السودانية فض الاعتصام في الخرطوم

متظاهرون في السودان (الإنترنت)

قُتل خمسة أشخاص الإثنين في السودان خلال محاولة القوات السودانية فض اعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب ما أفادت لجنة الأطباء المركزية التي تشارك في حركة الاعتصام.

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ونقل مراسلو وكالة «فرانس برس» عن شهود أن القوى الأمنية منتشرة بكثافة في الشوارع المؤدية إلى مكان الاعتصام، بينما تحدث شهود عن إطلاق نار.

ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود حركة الاحتجاج في السودان، في بيان، إلى تنظيم «مسيرات ومواكب في كل الأحياء والمدن والقرى» ضد المجلس العسكري الحاكم الذي يحاول فض الاعتصام بالقوة.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، وفق ما أوردت «فرانس برس»: «ندعو للعمل على إسقاط المجلس العسكري» عبر «تتريس كل الشوارع بالعاصمة والأقاليم فورًا والخروج في مسيرات سلمية ومواكب بالأحياء والمدن والقرى».

ومن جانبها، أعلنت السفارة الأميركية في السودان أن الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين في السودان «يجب أن تتوقف»، معتبرةً أن المجلس لا يستطيع «قيادة شعب السودان بشكل مسؤول».

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وقالت السفارة، في تغريدة على موقعها على «تويتر»، إن «الهجمات التي تقوم بها القوى الأمنية السودانية ضد المتظاهرين ومدنيين آخرين خطأ ويجب أن تتوقف». واعتبر البيان أن «المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي. المجلس لا يستطيع أن يقود شعب السودان بشكل مسؤول»، وفق ما نقلت «فرانس برس».