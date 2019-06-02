ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي في سورية إلى 10 بينهم مقاتلون أجانب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 12:53 مساء
صورة لإطلاق صاروخ حيتس 3 من جنوب تل أبيب (ا ف ب)

ارتفع عدد ضحايا الضربات التي شنتها إسرائيل، فجر الأحد، على مواقع في سورية إلى عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين من جنسيات غير سورية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ونقلت «فرانس برس».

ولم يتمكن المرصد من التحقق من هوية المقاتلين الأجانب الذين قضوا في الضربات الصاروخية التي استهدفت مواقع بالقرب من العاصمة السورية، حيث تتمركز قوات سورية وقوات إيرانية ومقاتلون من حزب الله اللبناني، حليف دمشق، بحسب ما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن وكالة «فرانس برس».

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وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، بأنه أمر بإطلاق صواريخ على مواقع للجيش السوري، مدعيًا أن ذلك يأتي ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية سورية على الأراضي الإسرائيلية. وقال نتانياهو في بيان: «لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا».

وفي بيان آخر صدر في الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردًّا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سورية باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان إنه «يعتبر النظام السوري مسؤولًا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية، وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء». وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أُطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحًا أن «واحدة منهما رصدت داخل إسرائيل».

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