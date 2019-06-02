محكمة عراقية تحكم بالإعدام على فرنسي داعشي ثامن وتبدأ محاكمة آخر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 10:41 صباحا
صورة من فيديو دعائي نشره تنظيم الدولة, 17 مارس 2014 (ا ف ب)

أصدرت محكمة عراقية، الأحد، حكمًا بالإعدام على متطرف فرنسي ثامن من أصل 12 نقلوا من سورية إلى العراق، وأدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة «داعش»، وبدأت محاكمة آخر، حسبما ذكرت صحفية من وكالة «فرانس برس».

وصدر الحكم على الفرنسي فاضل طاهر عويدات البالغ من العمر (32 عامًا)، بعد أن رفضت المحكمة تأكيداته بأن إفادته انتزعت تحت التعذيب. وقال القاضي أحمد محمد علي خلال في بداية الجلسة إن «التقرير الطبي يبين بأنه لا يوجد آثار تعذيب على جسده».\

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ولم يبد عويدات أي ردة فعل حينما سمع القاضي يقرأ حكم الإعدام بحقه، حسبما أفادت مراسلة «فرانس برس». وبدأت محاكمة هذا الرجل المعروف بتصرفه الاستبدادي والعنيف واستعداده للموت في سبيل فكر «داعش»، في 27 مايو.

وكانت قوات سورية الديمقراطية التي تقاتل «داعش» سلمته إلى السلطات العراقية مع عشرة فرنسيين آخرين وتونسي. وخضع هؤلاء للتحقيق لدى جهاز المخابرات ثم قاضي التحقيق وصدرت خلال أسبوع أحكام بالإعدام على سبعة منهم.

من جهة أخرى، بدأت المحكمة الأحد محاكمة المتطرف الفرنسي فياني أوراغي (28 عامًا)، وهو من أصل جزائري بايع تنظيم «داعش» في يونيو 2014، حسب مركز تحليل الإرهاب.

وكان عويدات نفى في أول جلسة استماع له الإثنين الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر أربعة أشهر في العراق.

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وقال هذا الفرنسي الذي انتقل إلى سورية مع 22 من أفراد عائلته، وفقًا للقضاء الفرنسي، إنه تعرض للضرب من قبل المحققين «للاعتراف بما طلبوه». وكشف أمام المحكمة عن كدمات على ظهره مما دفع القاضي إلى إرساله لإجراء كشف طبي وتأجيل محاكمته حتى الثاني من يونيو المقبل.

وتؤكد باريس أنها لا تريد التدخل في قرارات القضاء العراقي لكنها ذكَّرت بغداد بمعارضتها عقوبة الإعدام.

من جهتها، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية غير الحكومية إن المحاكمات تجري أمام «أنظمة قضائية منتهكة». وأكدت في تقرير أنها «وثقت استخدام المحققين العراقيين أساليب تعذيب متعددة، منها ضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم، المعروف بـ(الفلقة)، والإيهام بالغرق».

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