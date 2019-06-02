روحاني: «لن نتفاوض إلا في إطار الاحترام.. وأثبتنا أننا لا نستسلم أمام القوى المتغطرسة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 01:40 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني متحدثاً خلال جلسة حكومية في طهران في 8 مايو 2019 (فرانس برس)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس السبت، أنّه «لا يمكن عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا في إطار الاحترام والقوانين الدولية»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».

وقال الرئيس الإيراني «إننا دعاة المنطق والتفاوض إذا ما جلسوا إلى طاولة المفاوضات باحترام تام وفي إطار القوانين الدولية، لا أن يُصدروا الأوامر بالتفاوض، ففي هذه الحالة لن نتبعهم»، وفق ما نقلته «فرانس برس».

وأضاف «أثبتنا خلال هذه الفترة أننا لا نستسلم أمام القوى المتغطرسة والطامعة».

اقرأ أيضًا.. واشنطن سترسل تعزيزات إلى الشرق الأوسط وإيران تندد بـ«تهديد السلام الدولي»

ولم تنفك التوترات الإيرانية الأميركية تتصاعد منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي الموقّع في فيينا عام 2015. وأعادت واشنطن في أعقاب ذلك فرض عقوبات ضدّ طهران التي أعلنت بدورها في بداية أمايو الماضي التحرر من التزامَين يقعان على عاتقها بموجب الاتفاق النووي.

وأعلنت الولايات المتحدة في بداية مايو إرسال قاذفات عدة من طراز «بي 52» إلى منطقة الخليج، أتبعته بالإعلان عن إرسال 1500 جندي إضافيين إلى الشرق الأوسط بدعوى وجود «تهديدات» إيرانية ضدّ مصالحها الإقليمية.

اقرأ أيضًا.. فصائل موالية لإيران تحرق العلم الأميركي وتدوس على صور لترامب في بغداد

وبرغم تبني ترامب حملة «الضغط الأقصى» على إيران، إلا أنّه أعلن الإثنين أنّ إدارته لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران. وقال «نحن نسعى إلى زوال الأسلحة النووية. لا أسعى لإيذاء إيران إطلاقا».

وكان الرئيس الإيراني أكد مراراً أنّ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة لن تحصل في حال لم ترفع عقوباتها وتعود مجدداً إلى الاتفاق النووي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
«رينو» و«فيات» تسعيان لعملية اندماج «تاريخية»
اقتصاد
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يزيد احتمال أمراض القلب والوفاة