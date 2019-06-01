75 مهاجرًا عالقون قبالة السواحل التونسية في سفينة مصرية أنقذتهم بالمياه الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يونيو 2019, 09:58 مساء

لايزال 75 مهاجرًا غير شرعي عالقين قبالة ميناء جرجيس، جنوب شرق تونس، في سفينة مصرية كانت أنقذتهم في المياه الدولية، وقالت السلطات المحلية بولاية مدنين إنه لم يعد بإمكانها استقبال مزيد المهاجرين، بحسب ما أفاد قبطان السفينة ومنظمة غير حكومية محلية

وأنقذت السفينة التي تعمل انطلاقًا من تونس لحساب شركة نفطية، مساء الجمعة، المهاجرين الـ 75 ومعظمهم من البنغال الذين كانوا على متن زورق في المياه الدولية، بحسب «فرانس برس». وقال قبطان السفينة إن عطلًا طرأ على محرك زورق المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم تائهين، وقام طاقم سفينته بإبلاغ السلطات الأقرب وهي إيطاليا ومالطا

وإزاء عدم قدوم النجدة ومع تدهور الأحوال الجوية، تولى طاقم السفينة نقل المهاجرين إليها وقصد السواحل التونسية، بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته. غير أن السلطات التونسية، وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال منذ مساء الجمعة ترفض السماح للسفينة بدخول ميناء جرجيس.

وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية فإن والي مدنين، التي تتبعها منطقة جرجيس، يطالب بدعم ليتمكن من استقبال المهاجرين الذين تزايد وصولهم من ليبيا المجاورة في الأشهر الأخيرة. وقال قبطان السفينة: «نحن في وضع دقيق، لدينا تقريبًا مئة شخص في السفينة ولا نملك إلا ما يكفي ليومين من الماء والغذاء».

وفي العاشر من مايو لقي نحو ستين مهاجرًا يتحدرون من بنغلاديش حتفهم في غرق مركبهم قبالة سواحل تونس، بحسب ما أفاد 16 ناجيًا، تمكن صيادون تونسيون من إنقاذهم. وانسحبت معظم القطع البحرية التي كانت تتولى أعمال الدورية قبالة ليبيا في السنوات الأخيرة، في حين تواجه سفن المنظمات الإنسانية عراقيل قضائية وإدارية.

وأعلنت سفينة تابعة لمنظمة «سي ووتش» الإنسانية الألمانية أنها حصلت السبت على الموافقة للعودة إلى عملياتها البحرية. وكان القضاء الإيطالي منعها من الحركة منذ 20 مايو بعد اتهامها بتقديم مساعدة للهجرة غير الشرعية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
إيطاليا تطالب بتعاون دولي أوسع لحل الوضع «الصعب للغاية» في ليبيا
ليبيا
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
«رينو» و«فيات» تسعيان لعملية اندماج «تاريخية»
اقتصاد
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة يزيد احتمال أمراض القلب والوفاة