قمة مكة.. منصّةً لحشد التأييد الإسلامي ضدّ طهران في غياب إردوغان

المشاركون بالقمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة (الإنترنت)

سعت السعوديّة، السبت، إلى حشد تأييد الدول الإسلاميّة ضدّ إيران في قمّة مكّة التي غاب عنها الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان، محذّرةً من أنّ أمن إمدادات النفط في المنطقة أصبح في خطر بسبب هجمات نسبتها واشنطن والرياض إلى طهران.

والقمّة الـ14 لمنظّمة التعاون الإسلامي التي تضمّ 57 دولة، هي ثالث اجتماع على مستوى قادة الدول تستضيفه مكّة بعد قمّتَين خليجيّة وعربيّة ليل الخميس الجمعة حصدت خلالهما المملكة دعمًا في مواجهتها المفتوحة مع جارتها الشيعيّة.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح القمّة «للأسف الشديد، يضربُ الإرهاب في منطقتنا من جديد»، موضحًا: «تعرّضت سفنٌ تجاريّة قرب المياه الإقليميّة لدولةِ الإمارات لعمليّات تخريب إرهابيّة».

وتابع: «تعرّضت محطّتا ضخّ للنفط في المملكة لعملياتٍ إرهابية عبر طائراتٍ دون طيّار من قبل مليشيات إرهابيّة مدعومة من إيران».

وحذّر الملك سلمان من أنّ «هذه الأعمال الإرهابيّة التخريبيّة لا تستهدف المملكة ومنطقة الخليج فقط، وإنّما تستهدف أمن الملاحة وإمدادات الطاقة للعالم»، معتبرًا أنّها تُشكّل «تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحريّة والأمن الإقليمي والدولي».

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ورأى كذلك أنّ «إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرَها وإصلاح أجهزتها أصبحت ضرورة ملحة لمجابهة التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها أمتنا».

وحمّلت واشنطن إيران مسؤوليّة الاعتداء على سفن قبالة الإمارات الشهر الماضي وبينها ثلاث ناقلات نفط سعودية ونروجية، بينما اتّهمت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، طهران بإصدار أوامر للمتمردين اليمنيين لمهاجمة المملكة.

أمن المملكة

وتأتي هذه القمم والأحداث في خضمّ توتّرات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية. وكانت واشنطن أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الخليج لمواجهة «التهديدات الإيرانية».

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران سريعًا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي كان بدأ يفك العزلة الدولية عن إيران مقابل وقف أنشطتها النووية.

لكنّ واشنطن عادت وفرضت عقوبات مشدّدة على طهران، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على لائحتها للمنظّمات الإرهابيّة، بينما أعلنت إيران تعليق تنفيذ بعض تعهّداتها في الاتفاق النووي.

وتتّهم السعودية وحلفاؤها، لا سيّما الإمارات العربيّة ومصر والبحرين، إيران بتدريب وتمويل مجموعات مسلّحة في اليمن (الحوثيون) والبحرين، والعراق، ولبنان وسورية (حزب الله).

وقال الأمين العام لمنظّمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في خطابه أمام القمّة في مكة إنّ «المساس بأمن المملكة مساس بأمن العالم العربي والإسلامي، ومنظّمة التعاون الإسلامي تُطالب بموقف تجاه الاعتداءات على المملكة».

وقبيل افتتاح الاجتماع الذي ينعقد كلّ ثلاث سنوات، أكّد الملك سلمان أنّ بلاده مصمّمة على التصدّي «للتهديدات والأنشطة التخريبيّة» في المنطقة.

وقال الملك على «تويتر»: «نجتمع في مكّة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية». وتابع: «سنتصدّى بحزم للتهديدات العدوانيّة والأنشطة التخريبيّة، كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا».

وتزامنت هذه التصريحات مع تحذير الأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصرالله من أنّ أيّ حرب ضدّ طهران الداعمة له «لن تبقى عند حدود إيران» بل ستُشعل المنطقة بكاملها، منبّهًا من أنّ هذا يعني أنّ المصالح الأميركيّة «ستُباح».

إردوغان يغيب

وانعقدت القمّة بغياب الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان. ويُمثّل وزير الخارجيّة التركي مولود تشاوش أوغلو بلاده في هذه القمّة التي تريدها السعودية منصّةً لحشد التأييد ضدّ طهران.

وتعود آخر زيارة أجراها إردوغان للسعوديّة إلى العام 2017. واتّهم الرئيس التركي مسؤولين سعوديّين مرارًا العام الماضي بالتورّط في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليّة بلاده في اسطنبول في أكتوبر الماضي.

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وإردوغان حليف رئيسي لقطر التي تتعرّض لمقاطعة سعوديّة. كما أنّ بلاده تُقيم علاقات مهمّة مع إيران، الخصم اللدود للرياض في المنطقة، خصوصًا في ما يتعلّق بالأوضاع في سورية. وقد زار إيران مرّات عدّة في السنوات الأخيرة، آخرها في سبتمبر 2018.

وغاب عن أعمال القمّة أيضًا الرئيس الإيراني حسن روحاني وينوب عنه وفد من وزارة الخارجيّة، وكذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يُمثّله رئيس حكومته.

وكان روحاني وإردوغان والملك سلمان والشيخ تميم شاركوا جميعهم في القمّة الإسلامية السابقة الـ13 في إسطنبول عام 2016.

وقال العاهل السعودي في خطابه: «نُجدّد التأكيد على رفضنا القاطع لأيّ إجراءاتٍ من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف».

من جهته، دعا الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي إلى «مكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ضدّ العرب والمسلمين». ومنع عطلٌ في الصّوت قادة دوَل من الإدلاء بكلماتهم، ما دفع المنظّمين إلى طلب توزيع هذه الكلمات على الحاضرين.