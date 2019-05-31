الأمم المتحدة تدعو المجلس العسكري بالسودان لاستئناف مباحثات تسليم السلطة للمدنيين

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش. (فرانس برس)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، المجلس العسكري في السودان وقادة الاحتجاجات لاستئناف المباحثات والتوصل سريعا لاتفاق لتسليم السلطة لحكومة يقودها مدنيون.

وقال غوتيريش، في بيان إنّ كل الأطراف يجب أن «تختتم المفاوضات حول تسليم السلطة لحكومة انتقالية بقيادة مدنيين في أقرب وقت ممكن».

في سياق متصل شارك مئات الأشخاص في مسيرة داعمة للمجلس العسكري السوداني في الخرطوم، حاملين صوراً لجنرالات المجلس، فيما ردّد آخرون هتافات دينية.

وهتف المشاركون وغالبيتهم شباب في وسط الخرطوم «مئة بالمئة (حكم) عسكري»، فيما حمل بعض المشاركين لافتات عليها صور قائد المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.

ويحكم المجلس العسكري السودان منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل، بعد أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه.