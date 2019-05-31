زعيم حزب الله: أي حرب على إيران تشعل المنطقة بالكامل

حسن نصر الله زعيم حزب الله (أرشيفية : الإنترنت)

حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الجمعة، من أن أي حرب ضد طهران الداعمة له «لن تبقى عند حدود إيران بل ستشعل كل المنطقة»، منبهاً من أن هذا يعني أن المصالح الأميركية «ستباح».

وقال نصرالله، في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي «ليسمعني العالم جيدا، إن السيد (دونالد) ترامب والإدارة عنده وأجهزة مخابراته يعرفون جيداً أن الحرب على إيران لن تبقى عند حدود إيران».

وأضاف أن «الحرب على ايران تعني ان كل المنطقة ستشتعل (...) وكل القوات والمصالح الاميركية في المنطقة ستباح وكل الذين تواطأوا وتآمروا سيدفعون الثمن وأولهم إسرائيل وآل سعود».

في سياق متصل شدد حسن نصرالله، على أن «واجبنا هو مواجهة صفقة القرن» في إشارة إلى خطة السلام الأميركية التي وصفها بأنها «جريمة أخلاقية».

ووفقا لوكالة «فرانس برس»، قال نصر الله في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي؛ التي تقام في آخر جمعة من شهر رمضان، إن الخطة «هي صفقة تضييع الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية، هي صفقة تضييع المقدسات، هي صفقة باطلة وصفقة عار تاريخي وصفقة جريمة تاريخية وبكل المعايير».