«لا حوار ولا انتخابات».. الجزائريون يواصلون التظاهر رغم الاعتقالات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 09:08 مساء
متظاهرون تحت علم ضخم في العاصمة الجزائر, الجمعة 31 مايو 2019, (فرانس برس)

تجمعت حشود ضخمة في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، رغم عمليات توقيف من قبل سلطات الأمن لنشطاء، إذ عبرت الحشود عن رفضها للحوار الذي اقترحه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

ويصادف اليوم الجمعة، وهو الخامس عشر على التوالي من التظاهرات التي تدعو إلى تغيير النظام السياسي، آخر جمعة في شهر رمضان حيث لم تضعف التعبئة رغم التعب بسبب الصيام.

وبعد الظهر، غصت شوارع وسط الجزائر بالمتظاهرين وامتدت المسيرة الضخمة إلى عدة شوارع حول نقطة التجمع الأسبوعية، البريد المركزي، منذ يوم الجمعة الأول من الاحتجاج في 22 فبراير الماضي، إلى ساحة الشهداء على بعد مسافة 1,5 كم.

ومن المستحيل تقييم أعداد المتظاهرين في غياب الإحصاء الرسمي لكن الحشود بدت ضخمة في العاصمة.

ورفع محتجون صور كمال الدين فخار الذي توفي وهو ينفذ إضرابا عن الطعام منذ حبسه احتياطيا في 31 مارس بتهمة «الاعتداء على المؤسسات»، والذي كان أمضى عامين في السجن بين 2015 و2017 بعد إدانته بـ«المساس بأمن الدولة».

واعتبرت منظمة العفو الدولية وفاة الناشط بأنها «عار» على الجزائر، مشيرة إلى أن سجنه «التعسفي وغير القانوني» مرتبط بما كان ينشره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسارت تظاهرات كبيرة في وهران وقسنطينة وعنابة، ثاني وثالث ورابع أكبر مدن البلاد، وفقا لعدد من الصحفيين المحليين.

ورفع المحتجون شعارات منها «لا انتخابات مع عصابة الحكم» و«لا حوار مع العصابة والنظام»، معبرين عن رفضهم لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن الحشود تفرقت بهدوء دون تسجيل حوادث مع غروب الشمس.

ويبدو من الصعب تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل، والتي لم تشهد ترشح وجوه ذات وزن إضافة إلى رفضها من المحتجين.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة، دعا إلى «تنازلات متبادلة» في إطار «حوار» لم يحدد شكله، ولم يشر إلى موعد الرابع من يوليو لكنه استمر في المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

«لا حوار ولا انتخابات»
ومن المقرر أن ينظر المجلس الدستوري قبل الخامس من يونيو في صحة ملفين اثنين فقط لمرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن يبدو من غير المرجح أن تتوافر فيهما الشروط المطلوبة، خصوصا جمع تواقيع 600 مسؤول منتخب أو 60 ألف ناخب.

ويرى قادة حركة الاحتجاج غير المسبوقة، المطالبين برحيل جميع رموز النظام وبينهم قايد صالح، أن هدف الاقتراع هو الحفاظ على النظام الحاكم.

وكتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين «لا حوار ولا انتخابات، بل مجلس تأسيسي».

وكانت قوات الأمن المنتشرة حول ساحة البريد المركزي صباح اليوم الجمعة، قامت بتوقيف نحو خمسين شخصا معظمهم من الشباب، بدون سبب محدد على ما يبدو، بحسب صحفية من وكالة «فرانس برس».

وطلب الشرطيون بطاقات الهوية والهواتف من المعنيين قبل تفتيشهم وإدخالهم عربات الأمن، وغادرت أربع عربات على الأقل وقد ضاقت بالموقوفين.

وتراجعت عمليات التوقيف مع تزايد عدد المتظاهرين في وسط العاصمة، وتمكن محتجون من منع شرطيين من اعتقال مزيد من الأشخاص.

وعبر الكثير من الموقوفين عن احتجاجهم، مؤكدين أنهم لم يقترفوا أي ذنب لتوقيفهم، وهتف متظاهرون «نهبتم البلاد يا عصابة المافيا».

ويتظاهر الجزائريون منذ 22 فبراير الماضي كل جمعة في العاصمة وغيرها من المدن للمطالبة بتغيير «النظام» السياسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
تزايد المخاوف من تسلل «داعش إلى الجنوب الليبي»
ليبيا
«رينو» و«فيات» تسعيان لعملية اندماج «تاريخية»
اقتصاد
الحـــرب تزيــد متاعــب الكــرة الليبيــة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع الموقف السياسي الدولي
ليبيا
مسعود أوزيل يرد على خسارة الدوري الأوروبي بملكة جمال تركيا
رياضة عالمية
في جريدة «الوسط»: جمود عسكري وتراجع دولي وأزمة السيولة تخطف بهجة العيد
ليبيا
الأسطورة البرازيلية يتوقع الفائز في نهائي الشامبيونز ليغ
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الإعلام في زمن الحرب
كاريكاتير
تشيلسي يحسم ديربي لندن ويفوز بلقب الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
«مركزي البيضاء» يعلن موعد إجازة عيد الفطر في المصارف
ليبيا
والد الشاب عبدالكريم عبدالرواف يكشف سبب اختفاء ابنه في البيضاء
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أصغر طفلة مولودة في العالم تغادر المستشفى