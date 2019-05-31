الأمم المتحدة لن تشارك في مؤتمر البحرين لخطة السلام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 10:28 صباحا
شعار الأمم المتحدة في مقرها في نيويورك. (فرانس برس)

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها لن تشارك في مؤتمر السلام للشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق ردًا على سؤال بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر: «في هذه المرحلة، لم أبلغ بحضور أي شخص المؤتمر».

وكان الناطق صرح أولًا أن منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف دعي إلى المؤتمر الذي سيعقد في 25 و26 يونيو في المنامة، لكنه لن يحضر الاجتماع. وصحح بعد ذلك تصريحه بالتأكيد أن ملادينوف لم يدعَ إلى المؤتمر.

ويستعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، منذ أشهر لكشف خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومن المتوقع أن يناقش مؤتمر البحرين الفرص الاقتصادية للفلسطينيين، من خلال تمويلات يقدمها حلفاء واشنطن من دول في الخليج تجمعها مع إسرائيل والولايات المتحدة خصومة مع إيران.

ولمح كوشنر إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطًا من أجل إقامة دولة فلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها ستقاطع مؤتمر البحرين، ولا تعتبر ترامب وسيطًا نزيهًا بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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