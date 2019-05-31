مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأصدرت وزارة الصّحة بيانًا أعلنت فيه «استشهاد الطفل عبد الله لؤي غيث (16عامًا) قرب بيت لحم، برصاصة أطلقها جنود الاحتلال، واخترقت قلبه ورئتيه»، إضافة إلى إصابة الشاب مؤمن أبو طبيش (21 عامًا).

وأفادت وسائل إعلام أن الفتى كان واحدًا من عشرات المواطنين الذين حاولوا تجاوز الجدار للوصول إلى المسجد الأقصى. ولم تؤكد أي جهة مستقلة ظروف مقتل الفتى الفلسطيني كما لم يشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.