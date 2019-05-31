القمة العربية الطارئة تدين التدخلات الإيرانية في المنطقة وسط اعتراض العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 02:09 صباحا

أدان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت ليل الخميس، الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية وسفن النفط الإماراتية.

وأكد البيان الختامي الصادر عن القمة الذي تلاه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، على تضامن وتكاتف الدول العربية في وجه التدخلات الإيرانية، مشددًا على أن العلاقات مع إيران يجب أن تقوم على احترام علاقات الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول، حسب ما نقلت قناة العربية.

وشدد البيان على «تمسك الدول العربية بقرارات القمة العربية السابقة بخصوص القضية الفلسطينية».
 
وندد البيان الختامي بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة سوريا.

وأكد البيان على إدانة الدول العربية لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وتدخلات إيران في شؤون البحرين ودعم الجماعات الإرهابية فيها، كما أدانت الدول العربية إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من اليمن على السعودية.

بدورها اعترضت العراق على «البيان الختامي للقمة العربية وأكدت أنها لم تشارك في صياغته»، وفق شبكة «سكاي نيوز عربية».

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