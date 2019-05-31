غلق مكتب قناة الجزيرة القطرية في الخرطوم

أعلنت قناة الجزيرة القطرية، أن «المجلس العسكري الانتقالي بالسودان قرر إغلاق مكتبها بالخرطوم».

وقالت الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ «القرار يشمل أيضًا سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظّفي شبكة الجزيرة اعتبارًا من الآن»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».