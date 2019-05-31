العاهل السعودي يطالب المجتمع الدولي بردع النظام الإيراني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 مايو 2019, 12:32 صباحا
الملك سلمان بن عبدالعزيز

طالب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، المجتمعَ الدولي بـ«تحملِ مسؤولياتهِ إزاءَ ما تُشَكلهُ الممارساتُ الإيرانية ورعايتها للأنشطةِ الإرهابيةِ في المنطقةِ والعالم، من تهديدٍ للأمنِ والسلمِ الدوليين، واستخدام كافةِ الوسائلِ لردعِ هذا النظامِ، والحدِ من نزعتهِ التوسعية».

وقال بن عبدالعزيز، خلال كلمته في القمة العربية الطارئة التي عقدت ليل الخميس بقصر الصفا بمكة المكرمة، إنه «علينا جميعًا السعيَ لجعلِ العالمِ العربي مركزاً اقتصاديًا وثقافيًا مؤثرًا في العالم، بما يعكسُ مقدراتِ دولنا وشعوبنا الاقتصاديةِ والثقافيةِ والتاريخية.وأدعوكم إخوتي للوقوفِ وقفةً جادةً وحازمةً للدفاعِ عن هذه المكتسبات»، وفق ما نقلت قناة «العربية».

وأضاف العاهل السعودي «ستظلُ يدُ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ دائمًا ممدودةً للتعاونِ والتحاورِ معَ دولِ المنطقةِ والعالمِ في كلِ ما من شأنه تعزيزُ التنميةِ والازدهارِ وتحقيقِ السلامِ الدائمِ لدولِ وشعوبِ المنطقةِ بما في ذلك الشعبُ الإيراني».

وقال إن «عدمَ اتخاذِ موقفٍ رادعٍ وحازمٍ لمواجهةِ تلك الممارساتِ الإرهابيةِ للنظامِ الإيراني في المنطقة هو ما قاده للتمادي في ذلك والتصعيدِ بالشكلِ الذي نراه اليوم»، حسب «العربية».

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وانطلقت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، القمة العربية الطارئة في مدينة مكة المكرمة، بحضور القادة العرب.

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