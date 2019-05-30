الإمارات: بدء سريان اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة

إحدى السفن المتضررة في هجمات الخليج (أرشيفية : رويترز)

أعلنت الإمارات الأربعاء، بدء سريان اتفاقية تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة، في وقت تشهد المنطقة توترات بين طهران وواشنطن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن «الاتفاقية ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، وستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم تقدّم الوكالة الحكومية تفاصيل إضافية عن فحوى الاتفاقية التي قالت إنه جرى التوقيع عليها بداية العام الحالي.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون زار أبوظبي الأربعاء، وأعلن أنه من «شبه المؤكد» أن إيران تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات هذا الشهر.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية في وقت تستضيف السعودية الخميس والجمعة ثلاث قمم عربية وخليجية وإسلامية، لمناقشة التطورات في المنطقة وعلى رأسها التوترات الإيرانية - الأميركية.

وتجري الإمارات التي لم تتّهم أي جهة بالوقوف خلف واقعة السفن، تحقيقا بمشاركة السعودية والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام أنّها تنوي بيع الإمارات والأردن والسعودية معدات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار لمواجهة «خطر إيران».