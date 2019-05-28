قمة روسية - أفريقية برئاسة السيسي وبوتين 24 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 مايو 2019, 01:02 مساء
الرئيسان المصري والروسي (الإنترنت)

تستضيف مدينة سوتشي في 24 أكتوبر، قمة روسية - أفريقية، تحت الرئاسة المشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.

وتجمع القمة قادة جميع دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية.

ووفق ما أوردت الخارجية المصرية، تركز القمة على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي. كما سيتم مناقشة مجموعة واسعة من القضايا المطروحة على الأجندة الدولية، بما في ذلك الجهود المشتركة لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. ومن المتوقع أن يتبنى الاجتماع إعلاناً سياسياً حول المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الأفريقي.

وسيفتتح رئيسا مصر وروسيا، يوم 23 أكتوبر، منتدىً اقتصاديًا، يُعقد في إطار الفعاليات رفيعة المستوى بمشاركة المسؤولين الروس والأفارقة وممثلي كبرى الشركات. وسيسفر المنتدى عن التوقيع على حزمة هامة من الاتفاقيات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

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