انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسًا لإقليم كردستان العراق

انتخب برلمان إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني، ابن شقيق وصهر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، رئيسًا للإقليم الذي يتمتع باستقلال ذاتي، في ظل مقاطعة من جانب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وفقًا لمراسل «فرانس برس».

وصوت خلال الجلسة التي عقدت في أربيل 68 نائبًا (من أصل 111 مجموع أعضاء برلمان الإقليم) لصالح نيجيرفان بارزاني (52 عامًا)، وفقًا للمراسل.

وحضر جلسة التصويت 81 نائبًا بعدما قاطعها نواب أبرزهم أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (21 نائبًا)، الذي أسسه الزعيم الكردي والرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويعد المنافس السياسي الرئيسي للحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، وفقًا للمصدر.