مقتل تسعة مدنيين في غارات ليلية في جنوب غرب اليمن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 مايو 2019, 02:35 مساء
طفل يمني يجمع رصاصات فارغة لبيعها في سوق تعز (ا ف ب)

قُتل تسعة مدنيين بينهم طفلان في غارات جوية ليلية في جنوب غرب اليمن، حسبما أفاد السبت طبيب ووكالة الأنباء التابعة للحوثيين التي نسبت الضربات إلى التحالف العسكري بقيادة السعودية.

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وقال طبيب في مستشفى الثورة في شرق محافظة تعز لوكالة «فرانس برس» من دون الكشف عن اسمه، إن أشخاصًا آخرين أصيبوا بجروح. وذكرت وكالة «سبأ» التابعة للمتمردين الحوثيين أن طائرات التحالف استهدفت محطة للمشتقات النفطية في المنطقة.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربًا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعمًا للقوات الحكومية.

وتخضع مدينة تعز، كبرى مدن المحافظة التي تحمل الاسم نفسه، لسيطرة القوات الموالية للحكومة إلا أنها محاصرة من جانب الحوثيين.

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وتسبّب النزاع في اليمن بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًا.

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