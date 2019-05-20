رئيس أركان الجيش الجزائري: المطالبة برحيل رموز النظام «غير معقول»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 03:59 مساء

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الإثنين، أن مطالبة الحركة الاحتجاجية برحيل رموز «النظام» كافة أمر «غير موضوعي وغير معقول»؛ لأنه سيدخل البلاد في «حالة انسداد»، كما جاء في خطاب أمام قادة الجيش نشره موقع وزارة الدفاع.

وقال الفريق قايد صالح إن «ذوي المخططات المريبة» يستخدمون المسيرات «لإبراز شعاراتهم (...) مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لكافة إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث يراد منه تجريد مؤسسات الدولة من إطاراتها وتشويه سمعتهم»، وفق «فرانس برس».

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