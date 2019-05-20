رئيس أركان الجيش الجزائري يدعو لتنظيم الانتخابات الرئاسية وفقا للمهل الدستورية

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الإثنين، إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل؛ لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة رغم رفض الشارع، وفق التلفزيون الوطني.

وقال الفريق أحمد قايد صالح، الذي بات الرجل القوي في البلاد بحكم الأمر الواقع، وفق ما بث التلفزيون الوطني في شريط الأخبار إن «إجراء الانتخابات الرئاسية يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري. يجب وضع حد لمن يريد إطالة الأزمة وضرورة التسريع في تشكيل هيئة انتخابية» مسؤولة عن تنظيم تلك الانتخابات.