السلطة الفلسطينية تؤكد عدم استشارتها بشأن المؤتمر الاقتصادي لخطة السلام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 02:46 مساء
متظاهرون طالبوا بمقاطعة مسابقة يوروفيجن 2019 للأغنية في تل أبيب بسبب الاحتلال، 18 امايو 2019 (فرانس يرس)

أكدت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن أحدا لم يستشرها بشأن المؤتمر الاقتصادي لخطة واشنطن للسلام، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تنظيمه الشهر المقبل في البحرين، وأشارت إلى عدم أحقية أي طرف بالتفاوض نيابة عنها.  

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأحد، تنظيم -يومي 25 و26 يونيو المقبل- مؤتمر اقتصادي في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.  

فيما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في بيان «لم تتم استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف حول الاجتماع المزمع عقده في العاصمة البحرينية المنامة».

التطبيع مرفوض
وشدد عريقات قائلا «لم نلزم أي طرف بالتفاوض نيابة عنا»، وأضاف «كل الجهود الساعية إلى التعايش بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل، ومحاولات تعزيز التطبيع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أمر مرفوض».

أكدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية في أولى جلساتها مطلع أبريل الماضي، رفض خطة الرئيس الأميركي للسلام بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين. 

وجمدت القيادة الفلسطينية اتصالاتها الرسمية مع الإدارة الأميركية في ديسمبر 2017، عقب اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة الاحتلال الإسرائيلي. ويعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

رؤية ترامب أحادية
وأضاف عريقات «رؤية إدارة ترامب قد تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال قرارتها ومواقفها الأحادية والمخالفة للقانون الدولي حول القدس، والمستوطنات واللاجئين وغيرها».

وأفاد بيان مشترك للولايات المتحدة والبحرين أن ورشة عمل اقتصادية بعنوان «من السلام إلى الازدهار» ستعقد في المنامة، وستمثل «فرصة محورية» ليجتمع قادة الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات وشحذ الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال اشتية، اليوم الإثنين، إن حكومته أيضا لم تستشر حول هذه الورشة التي سيتم  تنظيمها في البحرين، وأضاف بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته «مجلس الوزراء لم يستشر حول هذه الورشة لا من ناحية المدخلات، ولا المخرجات، ولا التوقيت، ولا حتى في الشكل والمحتوى».

أزمة مالية خانقة
وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ ثلاثة أشهر، سببها قيام الاحتلال بخصم جزء من عائدات الضريبة التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وتؤكد السلطة الفلسطينية أن الأزمة المالية التي تعيشها إنما هي نتاج حرب تشن عليها. وقال اشتية إن «الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تُشن علينا، بهدف ابتزاز مواقف سياسية».

وألغت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي أكثر من مئتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وتم إعادة توجيه هذه المبالغ إلى مشاريع «ذات أولوية عالية في مكان آخر»، وبعد أسبوع، قالت أميركا إنها ستوقف كل التمويل المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».

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