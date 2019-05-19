250 مليون دولار من السعودية لإنعاش «المركزي السوداني»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 10:14 مساء

أودعت المملكة العربية السعودية، 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، ضمن حزمة مساعدات لدعم الخرطوم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن المبلغ «جاء ضمن ما أعلن في 21 أبريل الماضي، بتقديم حزمة مشتركة من المساعدات من السعودية والإمارات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية».

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وتشهد السودان أزمة سياسية واقتصادية طاحنة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، بدعم من المجلس العسكري في السودان.

وبحسب «واس»، «أودعت وزارة المالية السعودية، 937.5 مليون ريال سعودي في البنك المركزي بالسودان»، ما يعادل ربع مليون دولار.

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، إن «الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق»، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان، لاسيما سعر صرف الجنيه، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين.

وكانت الإمارات أعلنت إيداع 250 مليون دولار في حساب البنك المركزي السوداني في 28 أبريل الماضي.

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