سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد

سقط صاروخ كاتيوشا، الأحد، على المنطقة الخضراء التي تضم مقار السفارات الأجنبية في وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن العراقية في بيان.



وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إن «صاروخ كاتيوشا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر»، من دون مزيد من التفاصيل، -حسب ما ذكرت «فرانس برس».



وذكرت قناة الحرة، أن صفارات الإنذار دوت في السفارة الأميركية بعد سقوط صاروخ في محيطها.



يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة التي أجلت مؤخرا موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.