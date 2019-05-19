سقوط صاروخ في محيط السفارة الأميركية ببغداد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 مايو 2019, 08:28 مساء

سقط صاروخ كاتيوشا، الأحد، على المنطقة الخضراء التي تضم مقار السفارات الأجنبية في وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن العراقية في بيان.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إن «صاروخ كاتيوشا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر»، من دون مزيد من التفاصيل، -حسب ما ذكرت «فرانس برس». 

وذكرت قناة الحرة، أن صفارات الإنذار دوت في السفارة الأميركية بعد سقوط صاروخ في محيطها.

يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة التي أجلت مؤخرا موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء.

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