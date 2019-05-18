البحرين تدعو رعاياها لمغادرة إيران والعراق فورًا

الملك البحريني حمد بن عيسى (الإنترنت- أرشيفية).

حذرت البحرين مواطنيها، اليوم السبت، من السفر إلى العراق وإيران، وطالبت رعاياها في البلدين بالعودة «فورًا» من أجل سلامتهم.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية في المملكة دعوتها مواطنيها إلى «عدم السفر إلى كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق في الوقت الراهن، نظرًا للأوضاع غير المستقرة التي تشهدها المنطقة والتطورات الخطيرة والتهديدات القائمة»، بحسب وكالة «رويترز».

وتزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أميركي - إيراني. وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في الخليج.