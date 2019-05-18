محادثات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري في الخرطوم غدا الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 مايو 2019, 03:38 مساء
صورة من مظاهرات السودانيين في العاصمة الخرطوم (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، استئناف مفاوضاته مع قادة الحركة الاحتجاجية، غدا الأحد، في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت: «يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير غدا الأحد (...) بالقصر الجمهوري»، وفق «فرانس برس».

يذكر أن المجلس العسكري علق، الأربعاء الماضي، المباحثات مع «قوى الحرية والتغيير»، لمدة 72 ساعة، بعدما صمم أن الأمن تدهور في العاصمة؛ فيما أقام المتظاهرون متاريس في العديد من الشوارع.

وأعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان بثّه التلفزيون الرسمي، الخميس الماضي، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

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