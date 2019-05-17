الرئيس المصري يصدر عفوًا عن 560 سجينًا بينهم صحفي بارز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 08:02 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. (الإنترنت- أرشيفية)

قال مصدران قضائيان، اليوم الجمعة، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوًا عن 560 سجينًا معظمهم اتهموا بتأييد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وأوضح المصدران لوكالة «رويترز»، أن 482 شخصًا ممن صدر بحقهم العفو سجنوا بتهم ترتبط بالجماعة. وشمل العفو الصحفي البارز عبد الحليم قنديل الذي عوقب في عام 2017 بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة إهانة القضاء.

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ومن بين السجناء الذين شملهم العفو امرأتان نظمتا مظاهرات خارج محطات لقطارات الأنفاق العام الماضي عقب رفع أسعار التذاكر.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار العفو في وقت متأخر من يوم الخميس ومن المتوقع الإفراج عن السجناء اليوم الجمعة.

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