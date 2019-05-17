نحو مئتي ألف مصل في المسجد الأقصى في ثاني جمعة من رمضان

فلسطينيون يصلون أمام قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى في القدس (ا ف ب)

أدى حوالي مئتي ألف مصل الصلاة في المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان، في يوم اشتدت فيه الحرارة، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة وفي محيطها، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس» الأوقاف الإسلامية.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس، لـ«فرانس برس»: «صلى حوالي مئتي الف مصل في رحاب المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان».

ولشدة ارتفاع درجات الحرارة بشكل استثنائي اليوم، قام موظفو الأوقاف برش الماء عبر الخراطيم على المصلين الذين صلوا في باحات الأقصى للتخفيف عنهم من شدة الحرارة، كما تواجدت سيارات إسعاف وطواقم طبية للمساعدة عند الحاجة.

ونشرت الشرطة الاسرائيلية وعززت قواتها منذ ساعات الصباح الأولى في القدس الشرقية وفي أزقة البلدة القديمة التي أغلقت محيطها وأبعدت السيارات والحافلات عنها باستثناء الحافلات التي تقل القادمين للصلاة عبر المعابر العسكرية.

وقال ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة «أغلقت طريق السلطان سليمان وعدة شوارع وطرقًا لتسهيل دخول عشرات الآلاف من المصلين إلى المسجد الأقصى». وطلبت الشرطة من جميع المصلين «الحفاظ على النظام والأمن».

ويقع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها، بما في ذلك الجزء الشرقي منها، عاصمتها «الموحدة»، في حين يتمسك الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يطمحون لإقامتها.

وسمح الجيش الإسرائيلي للرجال فوق سن الأربعين من الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، والأطفال تحت سن الثانية عشرة في حين لا توجد قيود على أعمار النساء.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة التي هي في صلب النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.