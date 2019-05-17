مقتل 4 أجانب في تحطم طائرة بالإمارات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 مايو 2019, 01:00 صباحا
صورة التقطت في 8 فبراير 2019 تظهر برج العرب (يمين) وبرج خليفة (يسار) في خلفية الصورة (فرانس برس)

أعلنت السلطات الإماراتية، مصرع أربعة أشخاص في تحطّم طائرة صغيرة قرب مطار دبي الدولي كانوا يستقلّونها للقيام بمهمة فنية في المطار، في حادث أدّى لتحويل بعض الرحلات وتأخير طفيف في حركة المطار.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام) إنّ «طائرة صغيرة من طراز (دي إيه 42) مسجّلة في المملكة المتحدة، كانت في مهمة طيران لمعايرة أجهزة الملاحة الأرضية في مطار دبي الدولي، تحطّمت على بعد ثلاثة أميال جنوب المطار وعلى متنها أربعة ركاب، ثلاثة منهم بريطانيون وواحد من جنوب إفريقيا، لاقوا حتفهم جميعاً».

وأضاف بيان الهيئة أنّها «أرسلت فريقاً من المحقّقين إلى موقع الحادث وأنّ الحركة الجوية في مطار دبي الدولي عادت لطبيعتها» -وفق «فرانس برس».

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في بادئ الأمر سقوط قتيلين فقط في الحادث، هما الطيار ومساعده، مشيرة إلى أنّ الطائرة المملوكة لشركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة هانيويل تحطّمت بسبب عطل فني.

ولفتت إلى أنّ «جميع العمليات في مطار دبي تسير بسلاسة بعد تأخير طفيف وتحويل بعض الرحلات كإجراء احترازي لضمان السلامة».

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