الجيش المصري يعلن مقتل 47 مسلحا و5 عسكريين في سيناء

مجندان مصريان أمام مستشفى جامعي في الاسماعيلية في 2017 غداة هجوم على مسجد في سيناء (الوكالة الفرنسية)

قُتل 47 مسلحا في عملية عسكرية لقوات الجيش المصري في شمال شبه جزيرة سينا، في أقصى شمال شرق مصر على الحدود مع قطاع غزة.

وأعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، مقتل خمسة من عناصره و47 مسلحا في إطار عمليته العسكرية المستمرة في شمال شبه جزيرة سيناء، حيث يتصدى لتنظيم «داعش».

ونشر الجيش المصري، فيديو على صفحته بموقع فيسبوك عرض فيه «الجهود خلال الفترة الماضية» ضد المجموعات «الإرهابية» في أرجاء البلاد. ولم يحدد تاريخ وتوقيت العمليات واكتفى بالإشارة إلى أنها حصلت خلال «الفترة الماضية».

وأعلن «القضاء على 47 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الاعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير شمال ووسط سيناء».

كما أشار إلى إبطال 385 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات في مناطق العمليات.

وأوضح الجيش أنّه تم «تدمير 97 عربة دفع رباعي 4 عربات على الاتجاه الشمال الشرقي (في سيناء) و 54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي (الحدود مع ليبيا) و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي (الحدود مع السودان)».

كما أعتقل 158 «عنصرا إجراميا» خلال العمليات الجارية في ارجاء البلاد.

وذكر الجيش المصري أن خمسة من عناصره قتلوا خلال هذه العمليات بينهم ضابط، إضافة إلى إصابة أربعة جنود.

يذكر أن مواجهات عنيفة تدور بين قوات الأمن ومجموعات متطرفة، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى لدى الجانبين، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.