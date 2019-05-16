السعودية تتّهم إيران بإعطاء الأوامر لمتمردي اليمن لمهاجمة منشآتها النفطية

اتهمت السعودية الخميس إيران بإعطاء الأوامر للمتمردين اليمنيين بمهاجمة منشآتها النفطية قرب الرياض بطائرات من دون طيار.

وقال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز في تغريدة على تويتر: «ما قامت به المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من هجوم إرهابي على محطتي الضخ التابعتين لشركة أرامكو السعودية، يؤكد أنها ليست سوى أداة لتنفيذ أجندة إيران».

وأضاف أن «ما يقوم الحوثي بتنفيذه من أعمال إرهابية بأوامر عليا من طهران، يضعون به حبل المشنقة على الجهود السياسية الحالية».