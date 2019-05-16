غارات جوية على مناطق في صنعاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 08:59 صباحا
أطفال يمنيون يساعدون في حمل نعوش لأطفال خلال تشييعهم في صنعاء خلال جنازة جماعية لأطفال قتلوا في انفجارين قرب مدرستين في صنعاء. (فرانس برس)

وقعت غارات جوية صباح الخميس على عدة مناطق في العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب شهود عيان والمتمردين الحوثيين الذين نسبوا عمليات القصف إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وأكد شاهد عيان لوكالة «فرانس برس»، أنه سمع دوي انفجار قوي وسط العاصمة. 

وأكدت شاهدة أخرى أن الغارات عنيفة وبدأت «قرابة الساعة 8,00 (05,00 ت غ)»، مشيرة إلى وقوع «عدة غارات».

وتعرّضت محطّتا ضخ لخط أنابيب رئيسي في السعودية إلى هجوم بطائرات من دون طيار الثلاثاء، ما أدى الى إيقاف ضخ النفط فيه. وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن أنّهم استهدفوا «منشآت حيوية سعودية» بسبع طائرات من دون طيار.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.

وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون الى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80% من السكان.

وأوقعت الحرب حوالى عشرة آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ بدء عمليات التحالف، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويعتبر مسؤولون في المجال الإنساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

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